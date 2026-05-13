Latina, Nicolosi: stretta su alcol e orari contro il degrado

Il comune di Latina torna a puntare i riflettori sulla sicurezza e il decoro urbano nel cuore del quartiere Nicolosi e nell’area adiacente alle Autolinee. Il Sindaco, Matilde Celentano, ha firmato un’ordinanza contingibile e urgente per contrastare i fenomeni di degrado segnalati dai residenti e dalla polizia locale.

Il provvedimento, che resterà in vigore per 120 giorni (fino a settembre), coinvolge un perimetro ben definito della città:

• Via Villafranca, via Curtatone, via Marchiafava, via Corridoni.

• Piazza Mentana, Largo Giovanni XXIII e Piazzale Gorizia.

• Tratti di Viale XVIII Dicembre, Via Emanuele Filiberto, Via Giulio Cesare e Via Vittorio Veneto.

Le nuove regole mirano a limitare la permanenza in strada legata al consumo di alcolici e a ridurre il disturbo della quiete pubblica:

Divieto di alcol: È vietato il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche in tutte le aree pubbliche o aperte al transito (piazze, giardini, marciapiedi), fatta eccezione per i tavolini dei locali regolarmente concessi.

Chiusura anticipata: Tutti gli esercizi commerciali, artigianali e i distributori automatici dovranno chiudere obbligatoriamente dalle ore 20:00 alle ore 06:00.

Deroghe: Il limite orario non si applica alla ristorazione con servizio al tavolo né alle attività che effettuano consegne a domicilio.

Le parole del Sindaco: “Tuteliamo il riposo e la sicurezza”

“Si tratta di una misura già sperimentata con efficacia in passato” ha spiegato il Sindaco Celentano, sottolineando come l’informativa della Polizia Locale confermi un “persistente stato di disagio” per i residenti.

“Il nostro obiettivo è restituire vivibilità a un’area frequentata quotidianamente anche da moltissimi pendolari. Interveniamo contro il consumo eccessivo di alcol per prevenire episodi di disturbo e garantire il diritto al riposo e alla sicurezza dei nostri cittadini”.