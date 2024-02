Latina no-stop, il gol di D’Orazio regala la terza vittoria di fila

Continua la corsa verso i playoff del Latina di Gaetano Fontana (oggi in tribuna per squalifica). Un gol di D’Orazio regala ai pontini quella che è la terza vittoria consecutiva. Dopo il successo a Brindisi e quello con il Catania in casa, Paganini e compagni espugnano il Veneziani di Monopoli.

Nella prima mezz’ora di gara è il Monopoli a partire forte e ad imporre il pallino del gioco, sono diverse le occasioni dei padroni di casa per andare in vantaggio, la più clamorosa al 16′ con Borello che una volta superato Guadagno spara incredibilmente fuori. Il Latina però non ci sta e comincia ad alzare i giri del motore. Al 41′ un destro dal limite di D’Orazio porta in vantaggio i nerazzurri.

Nel secondo tempo la matrice della partita è simile a quella del primo, con i pugliesi che spingono a caccia del gol del pareggio. Al 5′ è De Santis a salvare il risultato, su un tiro a botta sicura di Tomassini è bravo il difensore nerazzurro a deviare in angolo. Dopo vari tentativi velleitari al 36′ è ancora Borello a far tremare il Latina, la traversa salva Guadagno.

Prosegue dunque la settimana da sogno dei nerazzurri. Ora, per mister Fontana, 7 giorni a disposizione per preparare al meglio la prossima sfida casalinga di domenica sera, che vedrà impegnati i nerazzurri contro il Cerignola.

Tabellino

Monopoli (3-4-1-2): Gelmi, Angileri, De Paoli (59’ Grandolfo), Tommasini, Borello, Viteritti, Ferrini (55’ La Vardera), De Risio (78’ Ardizzone), Bizzotto, Iaccarino (59’ Hamlili), Barlocco (78’ Sosa). A disposizione: Dalmasso, Sibilano, Berman, Simone, Cubretovic, Arioli, Vitale. Allenatore: Taurino.

Latina Calcio 1932 (3-4-3): Guadagno, Ercolano, Vona E., Riccardi (90’ Mazzocco), Fella (59’ Perseu), De Santis, Marino, D’Orazio (85’ Capanni Dias), Crecco, Del Sole (59’ Mastroianni), Paganini. A disposizione: Fasolino, Sorrentino, Fabrizi, Rozzi, Cortinovis, Scravaglieri, Di Renzo. Allenatore: Coraggio.

Arbitro dell’incontro: Domenico Castellone di Napoli.

Assistenti: Marco Porcheddu di Oristano, e Glauco Zanellati di Seregno.

Quarto Ufficiale: Alessandro Femia di Locri.

Marcatori: 41’ D’Orazio (L)

Ammoniti: 66’ Hamlili (M), 71’ Riccardi (L)

Recuperi: 1’ pt. 5’ st.

Angoli: Monopoli 8 Latina Calcio 1932 6

Spettatori totali: 1834 di cui 48 ospiti