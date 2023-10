Latina, non basta Mastroianni: pontini raggiunti nel finale dal Catania

Termina 1-1 la sfida tra Catania e Latina. E’ un buon Latina quello visto nella prima ora di gioco nella splendida cornice del ‘Massimino’, con 17mila spettatori. I pontini si impongono e giocano da grande squadra trovando il gol del vantaggio al 18′ con Mastroianni, terminale della combinazione Paganini-Fella, bravo a ribadire in rete al secondo tentativo, dopo la respinta iniziale del portiere. Nel secondo tempo c’è la possibilità di raddoppiare al 48′, ma il palo interno ferma Fella. Poi al 72′ arriva il pareggio del Catania con una magia del solito Chiricò in girata, su cross di Marsura. La squadra allenata da Tabbiani, sospinta dal pubblico cerca il gol vittoria ed al 93’è la traversa a dire no a Bouah. Buona la prova corale del Latina, che resta nei piani alti della classifica rimanendo imbattuto fuori casa. Domenica 15 ottobre, alle 16.15, al Francioni arriva il Monopoli.

Catania(4-3-3): Bethers; Castellini, Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini, Quaini, Rocca; Chiricó, Di Carmine, Marsura. A disp: Albertoni, Lorenzini, Bouah, Maffei, Ladinetti, Deli, Zanellato, Sarao. All. Tabbiani.

Latina (3-5-2): Cardinali; De Santis, Rocchi, Cortinovis; Ercolano, Paganini, Biagi, Di Livio, Crecco; Fella, Mastroianni. A disp: Bertini, Serbouti, Perseu, Marino, Del Sole, Gallo, Cittadino, Polletta, Jallow, Fabrizi, Di Renzo. All: Di Donato.

ARBITRO: Gabriele Sacchi (Macerata).

Assistenti: Francesco Romano (Isernia) e Ayoub El Filali (Alessandria).

Quarto ufficiale: Stefano Striamo (Salerno)

Marcatori: 18’ Mastroianni (L), 73’ Chiricò (C).

Ammoniti: 24’ Rocca (C), 25’ Di Livio (L), 52’ Cortinovis (L), 63’ Bouah (C), 81’ De Santis (L)

Recuperi: 2’ pt. 6’ st.

Angoli: Catania FC 8 Latina Calcio 1932 1.

Note: 16812 Spettatori