Latina, non paga il conto da 7mila euro: finisce in tribunale

E’ finito sui banchi del Tribunale di Latina con l’accusa di insolvenza fraudolenta. E’ quanto accaduto ad un uomo di Nettuno, denunciato da una struttura alberghiera di Latina che lo accusa di non aver pagato il conto di circa settemila euro in seguito al suo soggiorno durato due mesi. L’uomo si è difeso in aula dicendo che non ha pernottato per tutte quelle notti in hotel, la struttura invece sostiene che anche se non presente, l’uomo avrebbe occupato la stanza, lasciata solo per delle sporadiche trasferte di lavoro. La receptionist ha anche detto di essere stata minacciata telefonicamente una volta contattato il cliente per chiedergli delucidazioni sul conto da pagare.