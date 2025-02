Latina, non salda il debito: massacrato con una mazza da baseball

E’ stato riempito di botte, addirittura con l’uso di una mazza da baseball, per non aver saldato in tempo un debito fatto con i suoi aguzzini. E’ quanto accaduto a Latina dove gli agenti della Squadra Mobile del capoluogo hanno arrestato un 22enne ritenuto responsabile dell’episodio e accusato di estorsione, minacce, danneggiamento, violazione di domicilio e lesioni personali aggravate.

Indagini che erano nate circa due mesi fa quando la vittima, un uomo del posto, si era recato presso gli uffici della Questura di Latina raccontando tutto agli agenti. Quest’ultimo ha raccontato di aver chiesto un prestito di 400 euro e di aver sforato di una settimana il tempo per restituire la somma. E’ proprio da quel momento che che per lui è iniziato un vero e proprio incubo. L’uomo si è visto infatti prima danneggiarsi l’auto, venendo poi successivamente aggredito senza pietà, con una mazza da baseball. Gli inquirenti dopo due mesi di indagini sono riusciti i risalire al giovane 22enne, che spalleggiato da due complici al momento indagati a piede libero, si sarebbe reso responsabile della brutale aggressione. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari.