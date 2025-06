Latina, notte di fuoco: fiamme a Podgora e in via dei Volsci

Una vera e propria ‘notte di fuoco’ quella che ha vissuto la città di Latina, attraversata da due roghi che hanno impegnato non poco i Vigili del Fuoco. Nello specifivo, gli incendi hanno interessato la baraccopoli sequestrata di via dei Volsci, per l’ennesima volta in fiamme, oltre alla vettura di un giovane pontino che è stata protagonista di un incendio a Borgo Podgora.

Il rogo, nel primo caso, sarebbe divampato tra capanne e rifiuti accatastati, generando una densa colonna di fumo visibile in tutta la zona. L’allarme è stato lanciato dai residenti e i Vigili del Fuoco sono intervenuti rapidamente, evitando che la situazione degenerasse pericolosamente. Sul posto anche la Polizia e un’ambulanza, ma fortunatamente non si sono registrati feriti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe di natura accidentale, probabilmente causato da un fuoco acceso per cucinare. Non è chiaro quante persone fossero presenti nell’accampamento al momento dell’accaduto, ma nessuno ha chiesto aiuto. Il fatto riporta alla memoria l’ennesima tragedia avvenuta alla fine dell’estate scorsa, quando un senzatetto fu trovato senza vita tra quelle stesse baracche.

Nel secondo caso potremmo parlare di tragedia sfiorata, visto che il giovane è riuscito in extremis ad allontanarsi dall’auto. Anche in questa situazione, immediata la risposta dei vigili del Fuoco, chiamati a domare le fiamme che hanno avvolto la vettura.