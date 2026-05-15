Latina, notte di paura al Nicolosi: due indiani rapinati e feriti con un coltello

Paura nel cuore della notte al quartiere Nicolosi di Latina, dove due cittadini di origine indiana sono stati rapinati e feriti da tre uomini.

Secondo le prime ricostruzioni portate avanti dalla polizia di Stato, i due sono stati avvicinati dal gruppo di sconosciuti, i quali hanno immediatamente estratto un coltello da macellaio. Alla vista dell’arma, le vittime sono state costrette a consegnare 150 euro.

Uno dei due uomini ha provato a reagire, venendo ferito alle mani al volto. I tre soggetti, nel frattempo, hanno abbandonato l’arma – rinvenuta dalla polizia – e si sono dati alla fuga.