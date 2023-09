Latina, nuova accusa di pedofilia per il professore di religione

Nuovo capitolo del caso che riguarda il professore di religione accusato gravemente di pedofilia. L’uomo, che era di ruolo al Majorana, diacono di 49 anni, si è avvalso ieri della facoltà di non rispondere davanti ai giudici nell’interrogatorio di garanzia che riguarda – come riporta il Messaggero – un altro presunto caso oltre i tre per cui era stato arrestato nel luglio scorso. Si tratterebbe di abusi di un 13enne che l’uomo aveva in custodia sfruttando il rapporto con i genitori. Il modus operandi è sempre lo stesso: il ragazzino sarebbe stato adescato con messaggi espliciti a sfondo sessuale su whatsapp e poi molestato.