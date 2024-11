Latina, nuova linea di trasporto dalla stazione all’Icot

L’assessore ai Trasporti, Gianluca Di Cocco, ha annunciato, durante il Question Time, importanti aggiornamenti riguardo al servizio di trasporto per gli studenti universitari a Latina. Rispondendo ad una interrogazione della consigliera Maria Grazia Ciolfi, Di Cocco ha illustrato le nuove corse attive dal 4 novembre, pensate per collegare la stazione di Latina Scalo con l’Icot, snodo chiave per gli studenti di Medicina. Le partenze dalla stazione verso l’ospedale sono previste alle 8 e alle 13, mentre una nuova corsa di ritorno alle 18 farà una fermata intermedia in viale XVIII Dicembre.

Di Cocco ha sottolineato che il dialogo tra il Comune, CSC mobilità, e il Polo Pontino della Sapienza è costante, e che sono previsti ulteriori incontri per ottimizzare il servizio. Al momento manca una fermata all’ospedale Santa Maria Goretti, comunque raggiungibile tramite altre linee urbane.

La nuova linea ha già riscosso successo tra gli studenti, rispondendo a una necessità espressa da tempo, specialmente dai fuori sede che necessitano di un collegamento rapido con i luoghi adibiti a tirocinio.