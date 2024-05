Latina, nuova procedura per la ristrutturazione e la gestione dell’ex mercatino di via Verdi

Al via la procedura di valorizzazione e ottimizzazione dell’ex mercatino di via Verdi a Latina. La giunta del sindaco Matilde Celentano, su indirizzo dell’assessore al Patrimonio Ada Nasti, ha deliberato di riattualizzare la procedura di evidenza pubblica volta ad acquisire manifestazioni di interesse per l’individuazione di un operatore economico che, previa ristrutturazione, gestisca l’intero immobile e le varie attività per una durata non inferiore a 20 anni.

“L’intento – ha spiegato il sindaco Celentano – è quello di ridare funzione all’immobile promuovendo nello stesso tempo la rivitalizzazione e riqualificazione dell’area, nel rispetto della propria destinazione edilizia”.

L’ex mercatino di via Verdi era stato oggetto nel 2022 di un precedente avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, precisando che sarebbe stata data priorità in termine di preferenza alla proposte provenienti da Enti pubblici o ad evidenza pubblica o di pubblica utilità. La proposta progettuale ritenuta maggiormente rispondente alle finalità della manifestazione d’interesse era risultata quella della Asl di Latina, intenzionata a riqualificazione gli ambienti al fine di offrire nuovi servizi sanitari utili alla collettività. Tuttavia a ottobre 2023, la stessa Asl aveva dichiarato di non essere più interessata all’acquisizione dell’immobile.

“E’ ancora attuale – ha precisato il sindaco Celentano – l’interesse dell’Amministrazione comunale a valorizzare e ottimizzare l’immobile. La nuova procedura di evidenza si è resa indispensabile ai fini del recupero funzionale dell’immobile e di rigenerazione dell’area che è strategica per la sua collocazione limitrofa all’ospedale e vicina al centro storico”.

Le spese di ristrutturazione ed adeguamento sono state stimate dal dipartimento Manutenzioni e decoro in 350.000 euro.

“L’attuale impianto normativo riguardante il patrimonio immobiliare pubblico – ha dichiarato l’assessore Nasti – è sempre più orientato alla diminuzione delle spese di gestione, di indebitamento e riduzione del debito pubblico anche attraverso la razionalizzazione degli spazi, la messa a reddito dei beni e l’alienazione, per il rilancio dell’economia ed il recupero fisico e sociale della città. L’immobile di via Verdi, ai sensi del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, approvato con delibera di Consiglio comunale del 23 dicembre 2023, è stato inserito nel patrimonio disponibile dell’ente da valorizzare”.