Latina, nuova sede per la Croce Rossa: il Comune mette a disposizione locali in via Varsavia

Il Comune di Latina ha individuato una nuova sede per la Croce Rossa Italiana, garantendo spazi idonei alla conservazione e distribuzione dei pacchi alimentari e allo svolgimento di corsi di formazione.

Dopo un sopralluogo effettuato questa mattina nell’ex scuola di via Varsavia, il sindaco Matilde Celentano ha annunciato la soluzione definitiva: “Abbiamo trovato un locale di circa 250 metri quadrati, ristrutturato, con accesso autonomo e servizi igienici, che risponde a tutte le esigenze della Cri”. L’associazione potrà inoltre usufruire dell’auditorium dell’ex plesso scolastico per i corsi di formazione.

Alla visita hanno partecipato, oltre al sindaco, l’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso, la dirigente comunale Alessandra Pacifico, il presidente del comitato Cri Lorenzo Munari e la delegata all’Area sociale Lisa Coletto. Il progetto ha ricevuto pieno sostegno anche dagli assessori Ada Nasti (Patrimonio) e Gianluca Di Cocco (Protezione Civile).

“Sono orgogliosa di questo risultato – ha concluso Celentano – perché garantisce alla Cri spazi adeguati per proseguire il suo fondamentale lavoro a sostegno della popolazione. Ora procederemo con gli atti necessari per assegnare ufficialmente i locali”.