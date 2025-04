Latina, nuova sede per la distribuzione diretta di farmaci

La ASL di Latina ha annunciato l’apertura della nuova sede per la distribuzione diretta dei farmaci destinati ai pazienti territoriali del Distretto 2. Il servizio, precedentemente attivo presso l’Ospedale Santa Maria Goretti, è stato trasferito presso il Dipartimento di Prevenzione in Viale Le Corbusier, in una struttura più moderna e funzionale.

La nuova sede è stata scelta per migliorare la qualità dell’accoglienza e dei servizi offerti: dispone di una sala d’attesa più ampia, è accessibile anche alle persone con disabilità, è dotata di servizio di guardia e offre numerosi parcheggi per l’utenza.

La riorganizzazione, fortemente voluta dalla Direzione Strategica in collaborazione con la UOC Assistenza Farmaceutica, ha reso possibile anche l’ampliamento degli orari di apertura dello sportello, riducendo sensibilmente i tempi di attesa e ottimizzando la gestione del servizio.