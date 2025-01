Latina, nuove telecamere per la sicurezza cittadina

La Regione Lazio ha finanziato con 80.000 euro il progetto del Comune di Latina per l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza e lettura targhe in aree strategiche della città, come Piazza del Popolo, Piazza del Quadrato, i Giardini Falcone e Borsellino e il quartiere Villaggio Trieste.

“Vogliamo garantire sicurezza e contrastare degrado e criminalità – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. Gli occhi elettronici miglioreranno la vivibilità degli spazi pubblici e la percezione di sicurezza”.

Le telecamere, dotate di tecnologie avanzate per monitorare sia aree luminose che buie, saranno integrate al sistema di controllo del comando della Polizia Locale, per un monitoraggio più capillare. “Questa è una risposta concreta per rendere la città più sicura e vivibile”, ha concluso il sindaco.