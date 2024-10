Latina: nuovi chioschi sul lungomare dal 2025

Il Comune di Latina ha assegnato anche le ultime quattro piazzole rimaste vacanti lungo il tratto di lungomare tra Capoportiere e Rio Martino, con l’obiettivo di completare la riqualificazione e creare una Marina attrezzata entro l’estate del 2025. Le concessioni sono state assegnate per un periodo di sei anni, con un valore complessivo di 1.320.000 euro, e includono una serie di obblighi che vanno oltre i normali servizi di spiaggia, come il salvataggio e la pulizia, prevedendo anche attività sociali e culturali per incentivare il turismo.

Le piazzole sono state aggiudicate a imprese locali note nel settore della ristorazione. Tra i vincitori, figurano la società Tribeca, la RTI composta da Evolution work cooperativa e Meat srl, Sperati ristorazione, e Nad Caffè e bistrot. Questi gestori dovranno sostenere anche i costi relativi all’acquisto e alla gestione stagionale dei chioschi, il cui design sarà conforme alle normative del Parco nazionale del Circeo.

Le iniziative previste per il 2025, che segneranno il vero avvio delle attività, includono eventi culturali e gastronomici, concerti sulla spiaggia e presentazioni letterarie, in linea con il desiderio di ampliare l’offerta turistica di Latina.