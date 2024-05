Latina, nuovi controlli ad “Alto Impatto”: un arresto

La Polizia di Stato di Latina ha coordinato un servizio interforze ad “Alto Impatto” per deterrenza e repressione dei reati nel capoluogo.

Le pattuglie della Polizia di Stato e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio hanno effettuato controlli nel quartiere “Nicolosi” e nelle zone delle Autolinee, concentrandosi sulle aree più a rischio. Sono stati identificati 147 soggetti, di cui 15 con precedenti penali, e controllati 100 veicoli. Durante i controlli, è stato arrestato un individuo con mandato di arresto europeo per reati legati all’ordine pubblico, mentre l’auto su cui viaggiava è stata denunciata per appropriazione indebita. Sono stati anche effettuati controlli sull’immigrazione irregolare, con 7 cittadini stranieri risultati regolari. Questa operazione, condotta con sinergia tra le forze di polizia, mira a un controllo più mirato del territorio per contrastare i reati.