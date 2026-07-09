Latina: nuovi controlli antidroga alle autolinee, al Nicolosi e alla stazione

Continuano i controlli della Polizia Locale nelle zone sensibili del capoluogo, finalizzati alla prevenzione e alla repressione del fenomeno del micro spaccio. Nella giornata odierna, gli agenti del Comando di Piazzale dei Mercanti, supportati dall’unità cinofila K9 della Polizia Locale di Ciampino, hanno setacciato le aree più critiche e frequentate della città, con un focus mirato sulla zona delle autolinee, sulla stazione ferroviaria e nel quartiere Nicolosi.

Nel corso dell’operazione sono state identificate circa venti persone. Tra queste, due cittadini extracomunitari di 20 e 30 anni sono stati trovati in possesso di sostanza stupefacente per uso personale e fermati per l’identificazione. Dagli accertamenti è emerso che uno dei due, un richiedente asilo, era irregolare sul territorio nazionale e ricercato per la notifica di atti dell’Ufficio Immigrazione.

L’uomo è stato quindi fotosegnalato presso il Gabinetto di Polizia Scientifica della Questura. Per entrambi i soggetti è scattata la sanzione e la segnalazione al Prefetto quali assuntori. I controlli hanno interessato anche le infrastrutture dello scalo ferroviario, dove il cane antidroga ha scovato un involucro contenente circa 15 grammi di marijuana, occultato all’interno di una cabina elettrica.