Latina, stazione FS – Autolinee: modificate due corse

A partire da lunedì 17 marzo, entreranno in vigore nuove modifiche agli orari della linea Stazione FS – Autolinee di Latina, con l’obiettivo di migliorare le coincidenze tra treni e autobus, facilitando gli spostamenti dei cittadini.

L’amministrazione comunale, rispondendo alle segnalazioni degli utenti, ha disposto il posticipo della corsa serale delle 23:55 alle 00:05, per garantire una maggiore connessione tra il centro città e la stazione ferroviaria. Anche la prima corsa domenicale della linea Autolinee – Stazione FS subirà una variazione, con l’anticipo dell’orario dalle 05:50 alle 05:40.

“Si tratta di un piccolo ma significativo passo avanti per migliorare la rete dei trasporti pubblici cittadini – ha dichiarato l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco – Queste modifiche non sono interventi isolati, ma fanno parte di un piano più ampio di riqualificazione e ottimizzazione del servizio. L’amministrazione ha lavorato a stretto contatto con CSC e le sigle sindacali per garantire soluzioni concrete alle esigenze della comunità”.

L’obiettivo dell’iniziativa è rendere Latina una città sempre più accessibile e ben collegata, rispondendo alla crescente domanda di servizi pubblici di trasporto. L’assessore Di Cocco ha infine sottolineato l’importanza di continuare su questa strada, investendo ulteriormente nel settore per migliorare l’esperienza di viaggio e l’efficienza complessiva del trasporto pubblico.