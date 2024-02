Un anno e 120mila di spesa per aggiornare i numeri civici a Latina, partendo da Viale Antonio Pennacchi al mare. Partono domani i lavori di censimento, aggiornamento della numerazione civica del Comune di Latina. Dopo la delibera della giunta, approvata su indirizzo dell’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco, è partito il progetto per aggiornare il piano toponomastico e della cartografia. Il servizio, costato al Comune di Latina 122mila euro, si concluderà in dodici mesi con un aggiornamento dello stradario comunale della cartografia ed elaborazione in formato digitale, che possa essere facilmente consultata dall’utenza. L’obiettivo è di definire posizioni particolari e permettere a tutti i cittadini di disporre di una corretta numerazione civica.

L’assessore Gianluca Di Cocco ha dichiarato: “Si tratta del primo passo per arrivare ad una modifica della toponomastica e della numerazione civica nel territorio di Latina, che partirà proprio dal nuovo viale Antonio Pennacchi. È un cammino necessario, in quanto il precedente censimento risale alla prima decade del duemila e, nel corso degli anni, molte situazioni sono variate e altre necessitano di chiarezza.

Il lavoro permetterà anche la definizione delle posizioni particolari, così che tutti possano usufruire in maniera puntuale dei servizi. Nel corso degli anni, infatti, agli uffici comunali sono arrivate svariate segnalazioni di cittadini con problemi in relazione a uffici postali, tributi, servizi scolastici, notifiche e di pronto intervento a causa proprio della errata o assente numerazione civica. Il riordino della toponomastica è un’esigenza irrinunciabile, anche per le aziende, le numerose attività turistiche e ricettive“.