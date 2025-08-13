Latina, nuovo jolly sulla trequarti: ufficiale l’arrivo di Nicola Fasan

Tecnica e visione di gioco a disposizione del Latina di mister Alessandro Bruno. E’ stato presentato così sui canali social della società colui che andrà a completare la casella dei trequartisti sull’offensiva nerazzurra. Classe 1998, Nicola Fasan arriva dall’esperienza con il Caldiero Terme dove, nel girone A di Serie C, ha totalizzato 6 gol e 9 assist, imponendosi ancor prima, nelle due passate stagioni, come uno dei protagonisti assoluti della serie D con il Montebelluna, squadra con cui ha realizzato 25 gol in due anni.

Numeri importanti dunque per un trequartista che ha dimostrato capacità di incidere sia in fase realizzata e sia nella costruzione della manovra. La carriera di Fasan conta 318 presenze complessive, 85 gol e 19 assist tra Serie D, Serie C e competizioni nazionali, con oltre 23.500 minuti giocati. Tutti i numeri raccontano una costanza di rendimento e un bagaglio di esperienza pronti per essere messi a disposizione della squadra. Il neo trequartista pontino arriva a Latina dopo aver firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione.