Latina, nuovo piano di sosta temporanea per la stagione estiva 2025

La giunta comunale ha varato un nuovo programma di sosta temporanea su aree private in zona agricola per la stagione estiva 2025. La delibera approvata oggi prevede, in via sperimentale, l’estensione delle aree già utilizzate per i parcheggi privati e la possibilità di organizzare, da parte dei gestori, il collegamento con il lungomare attraverso un bus-navetta.

“Le aree di sosta temporanea – ha spiegato l’assessore Cosentino – potranno essere ampliate utilizzando, previo nulla osta della Provincia di Latina, i terreni lungo la strada Litoranea da Borgo Sabotino fino a Borgo Grappa e lungo via Casilina. I privati potranno attuare, con oneri di gestione e responsabilità a proprio carico, servizi navetta a favore dell’utenza per raggiungere il lungomare. A breve il dipartimento Attività produttive, Gare e Contratti provvederà a predisporre e pubblicare l’avviso relativo alle procedure amministrative atte a consentire ai privati l’utilizzo, per le soste temporanee dell’imminente stagione balneare, in zona agricola su viale Antonio Pennacchi, su via Casilina, a Borgo Sabotino, a Borgo Grappa, sul lungomare e lungo tutto il tratto della strada provinciale Litoranea, da Borgo Sabotino fino a Borgo Grappa”.

Sulla situazione si è espresso anche l’assessore alla Marina, Gianluca Di Cocco che, con grande soddisfazione, ha sottolineato il grande apporto per la difficile zona del lungomare: “La cabina di regia – ha affermato Di Cocco – si è rivelato uno strumento utile ad affrontare, alla presenza dei diversi dipartimenti competenti, le complessità della Marina. A breve, in stretta sinergia con il servizio Manutenzioni, si provvederà ad interventi di decoro puntuali, in attesa del completamento dei lavori tecnologici che oggi interessano la via Lungomare per la completa asfaltatura della strada”.