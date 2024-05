Latina, nuovo Pua degli arenili verso l’approvazione

Si è tenuta ieri mattina, alla presenza degli assessori all’Urbanistica Annalisa Muzio e alla Marina Gianluca Di Cocco, la commissione congiunta Urbanistica e Marina. Tra i punti all’ordine del giorno il Piano Utilizzo degli Arenili, con l’esame delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni predisposte dagli uffici.

“Nella commissione – dichiara Annalisa Muzio – sono state analizzate le 18 osservazioni pervenute dai vari operatori del settore e stakeholder. Alcune di queste sono state accolte, mentre altre respinte in base alla ritenuta incompetenza del Pua sulle richieste fatte o perché già previste all’interno del piano. Tutto il progetto verrà ora sottoposto alla Regione Lazio per l’adozione dei necessari pareri, inclusa la Valutazione Ambientale Strategica, al termine dei quali il Pua approderà in consiglio comunale per la definitiva approvazione. Siamo ottimisti sulla posizione della Regione Lazio rispetto al lavoro svolto, anche alla luce del fatto che con nota del 27 giugno 2023 aveva già espresso parere favorevole sulla valutazione di incidenza e quindi sul piano di utilizzazione degli arenili del Comune di Latina con alcune prescrizioni che sono state soddisfatte attraverso il lavoro ultimato e oggi presentato. Questo elaborato – continua Muzio – è frutto di un lungo lavoro svolto in continuità amministrativa, al quale abbiamo apportato delle modifiche oggi presentate, discusse e accolte nelle commissioni presiedute da Roberto Belvisi e Federica Censi. Auspico che, entro fine anno, la Regione proceda nel rilasciare tutte le autorizzazioni necessarie. Mi complimento con gli uffici, i presidenti delle due commissioni coinvolte e i commissari per il lavoro svolto, che porterà finalmente ad adottare un atto di pianificazione essenziale che si andrà ad integrare con il piano urbanistico della marina il cui incarico sta per essere affidato. Grande lavoro di sinergia con l’assessorato alla Marina con il quale stiamo affrontando tutti gli aspetti del nostro mare: da quelli urbanistici, compresi i nuclei abusivi, fino all’utilizzazione degli arenili”.

“Sicuramente le osservazioni recepite all’interno del Pua, che saranno poste all’attenzione della Regione Lazio, daranno il giusto input al completamento di un iter più ampio per il rilancio della marina di Latina – afferma l’assessore Di Cocco -. Le strutture balneari funzioneranno realmente da attrattiva per il nostro litorale per 12 mesi l’anno, ma anche a servizio delle utenze che frequenteranno la nostra città. Devo ringraziare, oltre ai presidenti di commissione che hanno inteso condividere insieme ai commissari la veduta sui passaggi che si stanno facendo per la stesura del nuovo Pua, anche l’assessore all’Urbanistica con cui sto lavorando in sinergia, i tecnici, ma in primis gli stakeholder che puntualmente hanno posto all’attenzione dell’amministrazione delle misure migliorative alla fruibilità del litorale. Ci auguriamo, ora, che il proseguo dell’iter in Regione Lazio possa essere il più veloce possibile e che, nel più breve tempo possibile, la città possa dotarsi di questo importantissimo strumento di pianificazione”.

Reazioni positive anche dai due presidenti di commissione Federica Censi (Trasporti, Turismo e Marina) e Roberto Belvisi (Urbanistica e Rigenerazione Urbana), soddisfatti per gli esiti della seduta.

“All’indomani dell’assegnazione a Latina della bandiera Blu, la seduta congiunta delle commissioni Marina e Urbanistica ha messo a segno un altro risultato importante per il nostro lungomare, dando un colpo di reni all’approvazione del nuovo Piano di Utilizzo degli Arenili, strumento fondamentale per regolare le attività turistico-ricreative sulle spiagge. Questa mattina, infatti, i commissari hanno esaminato le diverse osservazioni al Pua pervenute nelle settimane precedenti da operatori balneari e liberi cittadini e le controdeduzioni predisposte dagli uffici, con l’obiettivo di addivenire alla piena condivisione del lavoro che è stato fatto e che si dovrà fare nel prossimo futuro. Un’attività intensa e meticolosa che ha preso il via con l’illustrazione dei diversi punti da parte degli assessori Di Cocco e Muzio, seguita poi da una sana discussione e dall’approvazione unanime delle attività realizzate dai funzionari comunali. Ora si rimetterà tutto alla Regione Lazio e, laddove vi sia esito positivo ai nostri rilievi, si terrà la conferenza dei servizi, a seguire si tornerà in commissione per poi procedere con l’approvazione finale in Consiglio comunale”.



“C’è molto da fare per riqualificare e rendere sempre più accogliente la nostra Marina ma i presupposti ci sono tutti. Il lavoro di cooperazione che si sta portando avanti tra commissioni consiliari, assessorati e uffici competenti, sta dando i suoi frutti. Il tempo da recuperare è tanto e non si riuscirà certamente a realizzare tutto con lo schiocco delle dita ma oggi, ancora una volta, abbiamo dimostrato quanto sia fondamentale la programmazione delle attività e la stretta sinergia tra tutti gli attori in campo. Ci teniamo a precisare questo aspetto perché l’incarico alla revisione del Pua è stato dato ben 8 anni fa e per ben 8 anni nulla o poco è stato fatto. Noi siamo a metà del percorso e confidiamo di chiudere in un anno con l’approvazione definitiva.

Il nostro ringraziamento va a tutti i commissari e agli assessori, ma principalmente ai funzionari comunali per la dedizione e l’egregio lavoro svolto”.

Di diverso avviso Maria Grazia Ciolfi del M5S: “Tutte le annunciate modifiche al PUA da parte della maggioranza che lo aveva ritenuto vuoto, ai limite dell’inutilità, si sono sciolte come neve al sole e la bontà del lavoro sul Piano di Utilizzazione degli Arenili,

effettuato nella scorsa consiliatura come delegata alla Marina insieme agli uffici e al tecnico incaricato, l’architetto Cristoforo Pacella, è stata confermata oggi nella commissione congiunta Urbanistica-Turismo e Marina: tutte le previsioni consente dal regolamento e PUA regionale erano già state inserite nel Piano raccogliendo le istanze di cittadini, ente e stakeholder secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente».