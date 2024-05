Latina, nuovo Questore: l’augurio dalla politica

Cambio al vertice in Questura dove si è insediato Fausto Vinci, nuovo questore della città. Dalla politica l’augurio ufficiale di buon lavoro arriva da Calandrini, Palazzo e Tiero.

I miei più sinceri auguri di buon lavoro al nuovo questore Fausto Vinci e un benvenuto a Latina. Sarà lui da oggi a guidare la Questura del capoluogo prendendo il posto del dottor Raffaele Gargiulo. Auspico di realizzare presto un incontro con il nuovo dirigente, per proseguire nel solco di quella sinergia istituzionale fondamentale per far fronte comune contro chi minaccia, a vario titolo, la tenuta dello Stato”. Questo il commento del coordinatore provinciale di FdI, Senatore Nicola Calandrini.

“Auguro un buon proseguimento di carriera al dottor Gargiulo e il mio più sincero grazie per quanto fatto, in questi anni, in difesa della legalità del territorio pontino. E’ stata una risorsa preziosa e soprattutto un esempio per le donne e gli uomini che, ai suoi ordini, giornalmente servono con dignità, rispetto e amore la divisa della Polizia e la nostra nazione – prosegue Calandrini – Anche nel territorio pontino, ormai da anni, l’attenzione dello Stato è sempre più alta così come le sfide che la criminalità, sempre più in grado di mescolarsi con la società e l’economia del territorio, pone davanti alle donne e agli uomini dello Stato”.

“Sfide che il nuovo Questore, che ha coordinato importanti attività investigative antimafia anche in collaborazione con il Federal Bureau of investigation statunitense, sono certo saprà raccogliere e vincere, per contribuire a rendere questo territorio sempre più sicuro, vivibile e accogliente; obiettivi che caratterizzano la rotta anche dei governi locali e di quello nazionale – conclude il Senatore – A tal proposito, dopo le ottime notizie relative all’arrivo di nuove unità sul territorio pontino e dell’apertura del commissariato ad Aprilia, non si ferma la mia interlocuzione con il Ministro dell’Interno Piantedosi per rendere realtà l’aumento di fascia della Questura di Latina. Un risultato che garantirebbe più uomini a disposizione e nuove potenzialità per difendere il nostro amato territorio”.

“Intendo ringraziare il questore Raffaele Gargiulo per quanto ha fatto per la provincia di Latina durante il suo mandato nel capoluogo pontino – Lo dichiara in una nota Enrico Tiero, presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio – Gli faccio i miei più sinceri auguri di buon lavoro per il nuovo incarico. Allo stesso modo voglio dare il benvenuto a Latina al nuovo questore Fausto Vinci. Anche a lui auguro buon lavoro, certo che saprà raccogliere con capacità l’eredità lasciata dal suo predecessore. A mio parere è necessario rafforzare il senso di sicurezza e di difesa da parte dei nostri cittadini. Vorrei sottolineare quindi l’importanza delle Forze dell’ordine che sono presenti sul territorio, per il loro incessante impegno nel combattere la criminalità. L’impegno congiunto delle istituzioni a servizio dei cittadini, è essenziale per affrontare le complesse questioni che interessano la nostra comunità, da sempre considerata ricca di straordinarie potenzialità e qualità. Le istituzioni devono cercare di dare un segnale forte che vada nella direzione del rispetto della legge e per la valorizzazione dei nostri beni. Bisogna in particolar modo difendere le attività produttive del territorio. Chi vuole investire deve essere messo nelle condizioni di poter operare nella massima sicurezza. E lo dico da presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio.

Sulle tematiche più importanti che riguardano l’ordine pubblico e il contrasto alla criminalità, occorre unire le forze nella consapevolezza che solo percorrendo la strada della legalità è possibile alimentare lo sviluppo e la crescita sana della comunità pontina”.

«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al dott. Raffaele Gargiulo per il lavoro svolto alla guida della Questura di Latina in questi due anni e le mie congratulazioni per il suo nuovo incarico di Questore di Pisa. Il capoluogo pontino è un territorio complesso ma dalle enormi potenzialità. Per questo voglio ringraziare personalmente il Questore Gargiulo per l’eccellente lavoro svolto, in piena collaborazione con le nostre istituzioni. Allo stesso tempo sono felice di dare il benvenuto al dott. Fausto Vinci che assume l’incarico di Questore di Latina, altra figura di spicco che sono certa saprà ben continuare il percorso avviato da chi lo ha preceduto. Ribadisco la massima disponibilità della Regione Lazio e del mio assessorato a continuare ad agire in sinergia per rafforzare il senso di sicurezza e di rispetto delle leggi nell’area di Latina. Certa che questo clima potrà contribuire allo sviluppo del territorio come luogo ideale in cui vivere e investire per il futuro», lo dichiara l’assessore al Turismo, all’Ambiente, alla Transizione Energetica, alla Sostenibilità e allo Sport della Regione Lazio, Elena Palazzo.