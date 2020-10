Latina, nuovo record di contagi: oggi sono 126

Latina fa segnare un nuovo record di contagi: oggi sono 126. I numeri più preoccupanti si registrano a Latina città (31), Aprilia (31) e Cisterna (26).

Anche ad Itri c’è preoccupazione, per via di un possibile cluster all’interno di una casa di riposo per anziani.

Ieri i sindaci dei quattro comuni sono stati convocati in prefettura per fare il punto della situazione ed oggi pomeriggio saranno convocati tutti gli altri. Lo scopo è quello di collaborare per stimolare il senso di responsabilità tra i cittadini e illustrare le nuove misure che entreranno in vigore da stasera.