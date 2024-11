Latina, nuovo vertice in Prefettura: il punto sul contrasto al caporalato

Questa mattina si è tenuta presso la Prefettura di Latina una nuova riunione sul fenomeno del caporalato, presieduta dal Prefetto Vittoria Ciaramella. Presenti all’incontro erano le Forze di Polizia, il Commissario dell’ASL, rappresentanti di INPS e INAIL, oltre a organizzazioni sindacali e associazioni datoriali. L’obiettivo dell’incontro è stato fare il punto sulle azioni preventive e di contrasto al caporalato e delineare una strategia condivisa.

Durante la riunione è stato sottolineato l’incremento delle attività di controllo, che recentemente ha portato a diverse sanzioni amministrative e, in alcuni casi, alla sospensione di attività per irregolarità contrattuali o in materia di sicurezza sul lavoro. È stato inoltre evidenziato l’aumento delle adesioni alla “Rete Agricola di Qualità”, che riconosce e premia le aziende agricole che rispettano le norme di lavoro e sociali, favorendo una collaborazione tra prevenzione e azione repressiva.