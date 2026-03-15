Latina, obesità: focus su prevenzione e nuove cure

Grande partecipazione all’Hotel Europa di Latina per il convegno “Obesità, diete chetogeniche, nuovi farmaci e chirurgia bariatrica: è tutto chiaro?”, promosso dall’associazione Tendi la Mano – AIPOM insieme al Soroptimist International Club Latina. L’iniziativa ha riunito specialisti, istituzioni e cittadini per approfondire prevenzione e nuove strategie terapeutiche contro una patologia sempre più diffusa.

Ad aprire i lavori il sindaco Matilde Celentano, che ha ricordato l’importanza del recente riconoscimento dell’obesità come malattia cronica con la legge 149 del 2025. «Un passaggio storico – ha spiegato – che consentirà l’inserimento della patologia nei Livelli Essenziali di Assistenza, garantendo maggiore accesso alle cure e rafforzando le politiche di prevenzione».

Per la Regione Lazio è intervenuta l’assessore Elena Palazzo, sottolineando il ruolo dell’attività fisica: «Promuovere sport e corretti stili di vita significa investire nella salute dei cittadini». Il direttore sanitario della Asl Latina, Sergio Parrocchia, ha invece evidenziato la necessità di percorsi strutturati di prevenzione e cura.

A promuovere l’incontro sono stati Eleonora Schillaci, presidente del Soroptimist Latina, e Roberto Cesareo, presidente dell’associazione Tendi la Mano – AIPOM. «Informazione scientifica e collaborazione tra istituzioni e medici sono fondamentali per affrontare una patologia che riguarda sempre più persone», hanno sottolineato.

Nel corso del convegno gli specialisti hanno affrontato diversi aspetti della malattia: il cardiologo Norberto Giuliani ha parlato del ruolo dell’attività fisica nella prevenzione; il nutrizionista Ivan Beato ha chiarito alcuni luoghi comuni sulle diete chetogeniche; l’endocrinologo Renato Pastore ha illustrato le prospettive dei nuovi farmaci; mentre il chirurgo Giovanni Casella ha spiegato il ruolo della chirurgia bariatrica, opzione terapeutica nei casi più gravi.

A moderare l’incontro la pediatra Iole Monica Gnessi, che ha richiamato l’attenzione sull’importanza della prevenzione già in età infantile.

L’iniziativa rientra in un percorso di divulgazione scientifica promosso dalle due associazioni, che nei prossimi mesi proporranno un nuovo appuntamento dedicato alla menopausa e alle terapie disponibili per affrontarla consapevolmente.