Latina, odio antisemita contro il giornalista Lidano Grassucci: svastica e minacce sui muri

Una scritta intimidatoria è apparsa su un muro di via Filzi, a Latina, contro il giornalista Lidano Grassucci, presidente dell’associazione “Una Scelta per Davide – Latina Amica di Israele”. La frase riportata recita: “6 milioni di Grassucci”, accompagnata da una svastica disegnata con vernice spray nera.

Il contenuto della scritta richiama esplicitamente il numero delle vittime della Shoah, con un tono che è stato interpretato come una minaccia a sfondo antisemita. Grassucci era già stato inserito nei mesi scorsi in una lista online contenente nomi di giornalisti etichettati come “sionisti”.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti del caso per individuare i responsabili. L’episodio ha suscitato sconcerto nel mondo dell’informazione, con diverse prese di posizione attese nelle prossime ore, come quella già arrivata del sindaco di Latina, Matilde Celentano, e Giancarlo Loffarelli dall”Anpi di Sezze.