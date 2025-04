Latina, odore di Nazionale: a Cerignola con il cubano Catasus

Sembrerebbe essere giunto il momento del giovane prodigio, Diego Catasus, centrocampista italo-cubano già nel giro della Selecciòn cubana

C’è una novità nella lista dei convocati diramata poco fa dal Latina Calcio 1932 per la sfida contro l’Audace Cerignola. Tra i prescelti figura anche Diego Catasus, centrocampista classe 2005, uno dei pilastri della Primavera guidata da Igor Spiridigliozzi.

In conferenza stampa, Alessandro Bruno aveva parlato di voler dare spazio a chi merita minutaggio, e sembra essere arrivato il momento per il giovane talento italo-cubano. Catasus, infatti, è stato scelto per partire con la squadra verso la Puglia.

Cresciuto nel vivaio del Fondi, Catasus è approdato a Latina nel 2022 e, da allora, si è imposto come punto fermo della Primavera, guadagnandosi anche la fascia di capitano. A settembre ha coronato il suo percorso di crescita con l’esordio nella nazionale maggiore di Cuba.

Non bisogna poi trascurare il fattore età: Catasus, nato nel 2005, proprio come il compagnio di reparto Scravaglieri, utilizzato a più riprese durante la stagione che terminerà domani, può tranquillamente rientrare nella lista dell’anno prossimo senza occupare posto, in quanto “bollato” come prodotto del vivaio nerazzurro.

Dopo un’annata complicata per il Latina, incapace di utilizzare il mix di giocatori esperti e giovani promettenti portati dal mercato, sarà forse il caso di dare più spago alla “linea verde” che il club ha sempre voluto sostenere e portare altri giovani (come la Primavera di Spiridigliozzi ha mostrato di avere) all’esordio in Lega Pro?

È nella speranza e desta curiosità l’esordio in prima squadra del nazionale cubano che, in una partita senza pretese, può lasciare il segno e iniziare definitivamente a far parlare di sè.