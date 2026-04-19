Latina, oggi la presentazione del libro dei “Distributori di Felicità”

Dall’amicizia all’inclusività, passando per aneddoti personali – feroci a volte. Oggi a Latina i “Distributori di Felicità” presenteranno il libro “Non sarà una rosa, ma un fantastico girasole“. Lo hanno annunciato in modo ilare gli stessi influencer sui propri canali social, nel modo che più li contraddistingue.

Ermanno Curti e Gianmarco Lepre, noti attraverso il loro profilo TikTok e Instagram, hanno messo su carta quello che la vita li ha visti fronteggiare. Un account, il loro, nato per scuotere Ermanno dalla difficoltà che stava affrontando, la morte del papà, da sempre suo primo grande sostenitore.

“Il racconto di chi sembrava destinato a restare nell’ombra invece ha imparato a cercare la luce – fino a diventare lui stesso la luce che guida gli altri“, così si legge tra le pagine del libro e oggi, alle 17:30, presso lo store ‘Feltrinelli‘ di Latina, i due autori saranno pronti a rispondere alle domande di followers e appassionati della carta stampata, con l’opportunità di conoscerli dal vivo e di concedersi a qualche foto.