Latina, al via la rassegna “1940-1945: La Guerra degli Italiani”

Si terrà oggi, 19 Novembre 2022, dalle ore 17:30, presso il plesso “Casa del Combattente” (Piazza San Marco n. 4 – Latina) la conferenza tematica “Dalla Battaglia di Cassino allo Sbarco di Anzio/Nettuno”.

Questo è l’ottavo appuntamento della rassegna “1940-1945: La Guerra degli Italiani”, inaugurata il 23 Aprile 2022 alla presenza della massime autorità civili e militari territorialmente competenti.

La rassegna è promossa ed organizzata dalle principali Federazioni/Sezioni/Gruppi di Latina delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

L’evento sarà l’occasione per illustrare ai presenti la ricostruzione storica sugli avvenimenti bellici della Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale nel 1944 e, in particolare, dalla battaglia di Cassino sino allo sbarco delle truppe angloamericane sul litorale romano tra Anzio e Nettuno lungo il fronte dell’allora “Linea Gustav”, ovvero quella linea fortificata difensiva approntata dai tedeschi in Italia a difesa di Roma, che sfruttava il tratto più stretto della penisola italiana e gli ostacoli naturali costituiti dalle montagne appenniniche e che si estendeva dalla foce del fiume Garigliano, al confine tra Lazio e Campania, fino a Ortona, comune costiero a sud di Pescara, passando per Cassino, nel frusinate, le Mainarde, gli altipiani maggiori d’Abruzzo e la Maiella.

L’evento sarà, altresì, occasione per rendere omaggio alla memoria del compianto Cav. Pompeo Terrezza, Luogotenente dell’Esercito Italiano in servizio presso l’80° “Rav” di Cassino, già Presidente dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Federazione Provinciale di Frosinone nonché Consigliere Nazionale, prematuramente scomparso e strappato all’affetto dei propri cari nell’adempimento del proprio dovere, il quale avrebbe dovuto prendere parte al citato evento in qualità di relatore.

La partecipazione è libera, nel rispetto delle normative anti Covid-19.