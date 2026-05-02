Latina, ok al restyling energetico del Francioni: investimento da oltre 430mila euro

Nuovo passo avanti per la riqualificazione dello stadio comunale Francioni. L’amministrazione ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per una serie di interventi mirati a migliorare le prestazioni energetiche dell’impianto, considerato il cuore dello sport cittadino.

L’operazione prevede un investimento superiore ai 430mila euro e rientra in un piano ben più ampio da circa 4 milioni destinato all’ammodernamento delle strutture sportive del territorio. Le risorse arrivano dalla Regione Lazio nell’ambito del programma FESR 2021-2027, che punta a rendere più sostenibili ed efficienti gli edifici pubblici, con un occhio alla riduzione dei consumi e dell’impatto ambientale.

L’intervento sul Francioni si inserisce quindi in una strategia complessiva che guarda al futuro degli impianti cittadini, con l’obiettivo di adeguarli agli standard più moderni. Non solo efficienza energetica, ma anche maggiore funzionalità e sicurezza per chi vive lo stadio, dagli atleti ai tifosi.

A sottolineare il valore del progetto è stato l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, che ha evidenziato come si tratti di un passaggio fondamentale nel percorso di rilancio delle infrastrutture sportive locali. Un investimento che, oltre a migliorare le condizioni della struttura, punta a renderla più sostenibile e in linea con le esigenze contemporanee.

Nel frattempo, per il Francioni è stata avviata anche la procedura di gara europea per l’affidamento in concessione, ulteriore tassello nel processo di valorizzazione dell’impianto.

Fondamentale, infine, il contributo della Regione Lazio, con il supporto dell’assessorato allo Sport guidato da Elena Palazzo, che ha permesso al Comune di Latina di accedere ai finanziamenti necessari per avviare questo percorso di rinnovamento.