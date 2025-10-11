Latina, oltre 3.000 persone identificate e 7 arresti in provincia

Si è conclusa una settimana di intensa attività per la Polizia di Stato – Questura di Latina, impegnata in una serie di controlli straordinari che hanno interessato non solo il capoluogo, ma l’intero territorio provinciale.

Le operazioni hanno coinvolto oltre 250 Volanti e numerosi operatori della Squadra Mobile, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e delle unità cinofile della Polizia di Stato. Gli interventi hanno riguardato, in particolare, le aree di Via Guido Rossa, Viale Pier Luigi Nervi e Via Helsinki, ma anche i centri della provincia.

Il bilancio parla di oltre 3.200 persone identificate e circa 1.700 veicoli controllati, grazie anche all’attivazione di 157 posti di controllo. Nel corso delle verifiche, 229 cittadini extracomunitari sono stati sottoposti a controlli sulla regolarità dei titoli di soggiorno: tre di loro sono stati accompagnati presso i Centri per i Rimpatri.

Sul fronte della sicurezza stradale, sono state 91 le sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada, con 5 veicoli sequestrati per mancanza di copertura assicurativa.

Sette, invece, gli arresti complessivi eseguiti:

3 persone in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere per violenze sessuali aggravate e pedopornografia ;

1 persona per atti persecutori e lesioni ;

1 persona per minaccia aggravata, maltrattamenti in famiglia e violazione del provvedimento di allontanamento dalla casa familiare ;

1 persona per aggravamento della misura cautelare (da arresti domiciliari a custodia in carcere) per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale ;

1 persona per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A queste si aggiungono 17 denunce a piede libero, per reati che spaziano da minaccia, lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale fino a maltrattamenti in famiglia, furto, danneggiamento, procurato allarme e possesso di oggetti atti a offendere.

Parallelamente ai controlli su strada, sono state eseguite perquisizioni personali e domiciliari.