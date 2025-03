Latina oltre la logica, vittoria salvezza contro la Juve

Il Latina conquista tre punti fondamentali battendo la Juventus Next Gen al termine di una gara ricca di emozioni. Una vittoria meritata per i nerazzurri, che si avvicinano all’obiettivo salvezza ma restano ancora lontani da una stagione soddisfacente. La squadra di Boscaglia, infatti, ha mostrato un buon gioco, soprattutto nel primo tempo, ma ha rischiato di compromettere il risultato prima del gol decisivo nel finale.

La cronaca del match

Il Latina parte forte e passa in vantaggio al 15′ con Rapisarda, sfruttando un errore di Puczka su un cross di Riccardi. La Juventus NG fatica a reagire e resta in 10 al 45′ per l’espulsione di Puczka. Si va al riposo sull’1-0.

Nonostante l’inferiorità numerica, i bianconeri ribaltano la gara con una doppietta di Turicchia: pareggio al 51′ su corner di Adzic e sorpasso al 60′ di testa. Il Latina risponde all’80′ con Improta che devia il tiro di Zuppel e sigla il pari. All’82′ Ekuban spreca una grande occasione per la Juventus NG. Quando il pari sembra certo, Zuppel all’88′ schiaccia di testa e firma il gol vittoria per i nerazzurri.

Il successo permette al Latina di portarsi a +8 momentaneamente sulla Casertana, in attesa del suo match, guadagnando un piccolo margine sulla zona retrocessione. Tuttavia, la squadra di Boscaglia non può ancora considerarsi al sicuro: la stagione è stata fin qui deludente e servirà continuità per chiudere il campionato nel migliore dei modi.

Ora i nerazzurri dovranno concentrarsi sulla prossima sfida contro il Sorrento, un altro test difficile in cui bisognerà far punto per mettere al sicuro la stagione.

Latina Calcio 1932 3 – 2 Juventus NxG

Latina Calcio 1932: Zacchi, Vona E (78’ Crecco), Rapisarda, Ciko (63’ Zuppel), Di Livio K (79’ Ndoj), Riccardi, Marenco (64’ Petermann), Berman, Gatto (63’ Bocic), Ekuban, Improta. ALL BOSCAGLIA. A DISP: Civello, Basti, Ercolano, Cittadino, Saccani, Motolese, Segat, Polletta, Scravaglieri.

Juventus NxG: Daffara, Afena Gyan (73’ Citi), Macca, Cudrig (39’ Pietrelli), Scaglia F, Gil Puche, Puczka, Turco (73’ Comenencia) Villa (45’ Turicchia), Adzic, Silva Semedo (45’ Mancini). ALL BRAMBILLA. A DISP: Garofani, Scaglia, Anghelè, Poli, Amaradio, Guerra, Owusu, Perotti, Deme, Papadopoulos.

Arbitro dell’incontro: Gangi Mauro di Enna

Assistenti: Rinaldi Alberto di Pisa e Marra Vincenzo di Agropoli

Quarto uomo: Senes Andrea di Cagliari

Marcatori: 14’ Rapisarda (L), 51’ Turicchia (J), 61’ Turicchia (J), 81’ Improta (L), 89’ Zuppel (L)

Ammoniti: 8’ Marenco (L), 29’ Boscaglia (All.Latina, Dalla Panchina), 40’ Puczka (J), 42’ Afena Gyan (J), 81’ Bocic (L), 82’ Comenencia (J), 90’ Zuppel (L).

Espulsi: 44’ Puczka (J, Doppia Ammonizione).

Recuperi: 3’ pt / 5’ st

Angoli: Latina 6 – 3 Juventus NxG

Note: Spettatori totali 2022 di cui 894 abbonati e 26 ospiti