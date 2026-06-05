Latina, omaggio all’Arma dei Carabinieri: deposta una corona di fiori

Questa mattina, alle ore 10, in piazza Caduti di Nassiriya a Latina, si è svolta una cerimonia commemorativa davanti al monumento “Il Carabiniere”.

Il Prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, accompagnato dal Comandante Provinciale dei Carabinieri, Christian Angelillo, ha deposto una corona di fiori ai piedi del monumento, rendendo omaggio all’Arma e ai suoi caduti.

Al termine della deposizione, il Cappellano militare Don Eugenio Campini, in servizio presso il 2° Reggimento Allievi Marescialli e Brigadieri dei Carabinieri, ha impartito la benedizione, suggellando il momento di raccoglimento e memoria.

La cerimonia si è svolta in un clima di solennità e rispetto, quale testimonianza del legame tra le istituzioni e l’Arma dei Carabinieri, da sempre punto di riferimento per la sicurezza e la tutela della comunità.