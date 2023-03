Latina, OpenHub: ecco tutti gli eventi gratuiti del mese di marzo

Prendono il via tra pochissimi giorni, tutti gli eventi gratuiti di OpenHub di Latina, che andranno in scena durante il mese di Marzo.

“TerritoRInnovatrici”: il 20 marzo, alle ore 10.00, in Via Tiberio 32 a Latina ci sarà una non-conferenza in cui alcune imprenditrici raccontano la loro visione del territorio a chi vorrebbe diventare imprenditor* o a chi è curios* di guardare il territorio con occhi nuovi. L’evento è in collaborazione con Centro Donna Lilith.

Faranno da relatrici: Franca Battista, “Terre dei principi” agriturismo bistrot di Sermoneta Bassiano; Nunzia Russo, titolare “Casa famiglia Ethos” di Roccagorga; Anna Giorgi, presidente uscente dell’istituto comprensivo “Pacifici De Magistris” di Sezze; Francesca Innocenti, presidente Centro donna Lilith; Ilaria Sabatini, associazione “Tre mamme per amiche”.

“Parliamoci Chiaro”: il 21 marzo, alle ore 15.30, in Via Tiberio 32 a Latina, l’incontro dedicato all’iscrizione della nuova cittadinanza al CPIA9 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) per iniziare il precorso di studio della lingua italiana. Portare documento di identità, permesso di soggiorno e codice fiscale.

“diSEGNI senza Di – Esposizione a cura dell’arte terapeuta Sabrina Viola”: il 25 marzo con l’inaugurazione alle ore 17.00, in Via Tiberio 32 a Latina.

“diSEGNI senza DI” Accoglie le opere dell’omonimo laboratorio di arteterapia realizzato con il sostegno e l’entusiasmo di Fondazione Irene ETS. A cura dell’arte terapeuta Sabrina Viola.

“Scarabocchiare è un atto creativo spontaneo, che determina l’innata necessità umana di comunicare con se stessi e con gli altri. Viani anche tu a lasciare il segno!”

E’ richiesta la prenotazione tramite numero verde 800985099 o mail latina@openhublazio.it