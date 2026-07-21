Latina, operaio si accascia e muore in cantiere: la Procura apre un’inchiesta

Si chiamava Wladyslaw Pernal l’operaio 64enne morto nella giornata di ieri sul posto di lavoro. L’uomo stava lavorando nel cantiere di via Paganini, a Latina quando – forse per il troppo caldo – ha accusato un malore ed è morto. I colleghi hanno subito allertato i sanitari, ma per l’uomo originario della Polonia non c’è stato nulla da fare.

Oltre agli operatori sanitari, sono accorsi in zona anche gli agenti di Polizia. La Procura, intanto, ha aperto un’inchiesta per verificare se e come sono state rispettate le condizioni di sicurezza nel cantiere in riferimento alle ordinanze emanate per il caldo estremo di questi giorni, che vietano l’esposizione prolungata al sole per lavoro dalle 12.30 alle 16.00.

La salma è stata sequestrata e si attende l’esame autoptico per chiarire le cause del decesso.