Latina, operatore ABC aggredito con una bottiglia: condanna unanime

Violenta aggressione in pieno centro a Latina ai danni di un operatore di ABC, colpito alla testa con una bottiglia mentre era impegnato nella raccolta dei rifiuti. L’uomo ha riportato contusioni allo zigomo e all’orecchio, come refertato al pronto soccorso. Un collega, accorso in suo aiuto, ha soccorso la vittima; entrambi i mezzi aziendali sono stati danneggiati. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.

“Sono inaccettabili le aggressioni che avvengono in danno di operatori che svolgono servizi rivolti alla comunità. L’ultimo episodio nella nostra città, avvenuto ieri, ha riguardato un dipendente dell’azienda speciale Abc, mentre con un mezzo aziendale era su strada ad effettuare le operazioni di raccolta dei rifiuti in pieno centro urbano. E’ stato colpito alla testa con una bottiglia. Esprimo solidarietà nei suoi confronti e ferma condanna del gesto da parte di chicchessia, che non ha alcuna giustificazione. Da quanto ho appreso, l’operatore di Abc aggredito è stato soccorso da un collega che si trovava nelle vicinanze, con un altro veicolo, al quale va il mio plauso. Entrambi i mezzi sono stati danneggiati, mentre il dipendente aggredito ha riportato contusioni allo zigomo e all’orecchio, come refertato al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. L’episodio accende un faro sul tema della sicurezza sul posto di lavoro, che in questo caso rappresenta un luogo pubblico come lo sono le strade cittadine lungo le quali chiunque dovrebbe sentirsi al sicuro e non timoroso di andare incontro a rischi”.È quanto dichiara il sindaco di Latina Matilde Celentano in merito all’aggressione.

Anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia ha espresso la propria vicinanza:

“Il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia esprime piena solidarietà all’operatore di ABC Latina brutalmente aggredito a colpi di bottiglia durante il proprio turno di lavoro.

Un gesto vile e inaccettabile che colpisce non solo una persona, ma l’intera comunità dei lavoratori impegnati quotidianamente a servizio della città. Nessuno dovrebbe subire violenza per svolgere il proprio dovere.

Ci auguriamo che venga fatta piena luce sull’accaduto e che il responsabile sia al più presto individuato. La nostra vicinanza va al lavoratore ferito, alla sua famiglia e a tutti i colleghi di ABC Latina.

Fratelli d’Italia sarà sempre dalla parte di chi lavora e di chi ogni giorno contribuisce con impegno e responsabilità al bene comune”.

“La Federazione Italiana Trasporti (FIT) CISL di Latina attraverso il Segretario Generale Tiziano Filosi, esprime la sua più ferma condanna per l’aggressione subita da un operatore dell’azienda ABC Latina mentre svolgeva il proprio turno di lavoro.

L’aggressione, compiuta da una persona in evidente stato di alterazione, si è consumata con una violenza inaudita: l’aggressore ha colpito l’operatore con una bottiglia di vetro, sulla testa.

Un gesto vile e intollerabile, che ha profondamente scosso l’intera categoria e riportato al centro dell’attenzione la questione della sicurezza sul lavoro, soprattutto per chi opera quotidianamente in strada.

“Siamo di fronte a un fatto gravissimo che non possiamo e non dobbiamo tollerare,” dichiara Tiziano Filosi Segretario Generale della FIT CISL Latina.

“È inaccettabile che un lavoratore, uscito di casa per svolgere onestamente e puntualmente il proprio dovere, si ritrovi vittima di un’aggressione brutale.

Siamo fortunati che l’operatore aggredito ha incrociato per puro caso un collega che passava di lì e che ha probabilmente evitato conseguenze ben più gravi, permettendo un primo soccorso immediato e un supporto fondamentale.

Questo ci porta a sottolineare con forza quanto sia inaccettabile e pericoloso operare in solitaria. La mancanza di un supporto umano rende gli operatori vulnerabili e li espone a rischi incalcolabili in caso di aggressioni o malori.

È inconcepibile che un lavoratore debba temere per la propria incolumità fisica uscendo di casa per guadagnarsi da vivere. Il rischio di ritrovarsi aggrediti mentre si svolge un servizio essenziale per la comunità è una realtà che non possiamo più tollerare. Chiediamo con forza che le aziende garantiscano standard di sicurezza adeguati, prevedendo sempre la presenza di più operatori nelle squadre.

La FIT CISL Latina rivolge un accorato appello alle Forze dell’Ordine affinché intensifichino i controlli e la presenza sul territorio.

Le strade devono essere sicure per tutti i cittadini, e in particolare per quei lavoratori che, come gli operatori di ABC Latina, garantiscono servizi indispensabili anche quando la maggior parte delle persone riposa.

È fondamentale rafforzare la prevenzione e la repressione di atti di violenza e criminalità che minacciano la tranquillità e la sicurezza dei lavoratori e dell’intera cittadinanza. Confidiamo in una pronta risposta da parte delle autorità competenti per garantire un ambiente di lavoro più sicuro e una maggiore serenità per tutti coloro che ogni giorno contribuiscono al benessere della nostra città.”