Latina, ordinanza per il 2 giugno: stop a traffico e sosta in piazza della Libertà

In vista delle celebrazioni per l’80° anniversario della Festa della Repubblica, il Comune di Latina ha disposto una serie di misure straordinarie per la viabilità e la sosta nel centro cittadino.

Con l’ordinanza dirigenziale n. 182 del 28 maggio 2026 del Dipartimento XII Mobilità e Trasporti, viene infatti istituita la temporanea interdizione della circolazione e della sosta in Piazza della Libertà e in diverse strade limitrofe.

Le limitazioni scatteranno già dal 31 maggio 2026, in concomitanza con le operazioni di allestimento delle strutture per le prove e la cerimonia, e resteranno in vigore fino al 2 giugno 2026, con orari differenziati tra prove, montaggi e giornata ufficiale della ricorrenza.

Nel dettaglio, l’ordinanza prevede:

divieto di circolazione e sosta in piazza della Libertà e aree limitrofe;

chiusure temporanee di varie strade del centro, tra cui via Carducci, via Diaz, via Malta, via Costa e via Nizza;

ulteriori divieti e modifiche alla viabilità anche in largo Caduti di Nassiriya, largo Giacomini e piazzale Silvio D’Amico;

obbligo di rimozione dei veicoli nelle aree interessate.

Sono comunque previste deroghe per mezzi delle forze dell’ordine, soccorso e veicoli autorizzati per allestimenti e organizzazione dell’evento.

Le misure resteranno attive fino a cessate esigenze, con l’obiettivo di garantire sicurezza e regolare svolgimento delle celebrazioni istituzionali del 2 giugno.