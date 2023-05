Latina, ospedale: incontro sindacale su carenza di personale al Goretti

A Latina si è tenuta l’assemblea sindacale delle sigle della Dirigenza Medica e Sanitaria con all’ordine del giorno le gravi carenze del personale sanitario presso l’Ospedale S.M. Goretti di Latina ed in particolar modo del Pronto Soccorso. Questa la nota:

“Le OO.SS. riunite hanno raccolto e sottolineano il grave disagio degli operatori sanitari per la situazione verificatasi, già prevista nei mesi scorsi e affrontata con spirito propositivo allo scopo di evitare un’attività disfunzionale dell’Ospedale in toto.

Si ripropone quando suggerito nelle precedenti comunicazioni seguite da incontri istituzionali e che non risulta essere stato recepito in fase di progettualità. Si confida in un maggior ascolto nell’ottica di una attenzione alle cure che abbia a cuore la salute di tutti e la dignità professionale del capitale umano rappresentato dai dirigenti sanitari del SSN”.