Latina ospita “C’è Posto per Te”: due giorni dedicati al lavoro e ai giovani

Due giornate dedicate all’occupazione, all’orientamento e all’incontro diretto tra cittadini e imprese. Fa tappa finale a Latina la campagna itinerante “C’è Posto per Te”, promossa da Sviluppo Lavoro Italia, che conclude il suo tour nazionale dopo aver attraversato il Paese da sud a nord.

L’iniziativa si terrà il 26 e 27 marzo in piazza del Popolo, trasformata per l’occasione in una vera e propria “piazza del lavoro”, con spazi dedicati a colloqui, workshop e attività di orientamento professionale. L’obiettivo è favorire concretamente l’incontro tra domanda e offerta, con un’attenzione particolare a giovani, donne e disoccupati di lunga durata, categorie spesso più distanti dal mercato del lavoro.

Ad aprire ufficialmente le due giornate sarà la conferenza stampa prevista per il 26 marzo alle ore 11. Interverranno figure istituzionali di primo piano, tra cui Paola Nicastro, presidente e amministratore delegato di Sviluppo Lavoro Italia, il sindaco Matilde Celentano, l’assessore regionale Alessandro Calvi e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon.

Cuore dell’iniziativa sarà il truck itinerante della campagna, che porterà in città opportunità concrete di impiego e servizi di orientamento, con particolare attenzione agli studenti e a chi è in cerca di nuove prospettive professionali. Durante le due giornate saranno allestite postazioni per sostenere colloqui con aziende del territorio, oltre a sale dedicate a corsi, laboratori e workshop tematici.

“C’è Posto per Te” rappresenta una delle azioni più visibili delle politiche attive del lavoro promosse dal Ministero del Lavoro, puntando su un modello dinamico e territoriale: portare direttamente nelle piazze italiane strumenti e occasioni per facilitare l’accesso al lavoro.

La tappa di Latina non è solo la conclusione di un percorso itinerante, ma anche un momento simbolico che mette al centro il territorio e le sue potenzialità occupazionali, creando uno spazio concreto di dialogo tra cittadini, istituzioni e imprese.