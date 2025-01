Latina ospita Tonino Cagnucci e “Il grande romanzo della Roma”

Il 1° febbraio, il Museo Mug – Museo Giannini di Latina ospiterà la presentazione di “Il grande romanzo della Roma” di Tonino Cagnucci. L’evento, organizzato dal Roma Club di Latina, è un omaggio ai tifosi giallorossi del territorio, che potranno incontrare l’autore e immergersi in un racconto unico sulla Roma. Il libro, edito da Newton Compton, è già alla terza ristampa.

Un racconto di cuore e storia giallorossa

Non è una semplice storia della Roma, perché la Roma non è solo una squadra. Il libro parte dal primo striscione romanista, realizzato da due fratelli sordomuti, e attraversa aneddoti poco noti, come quello di Mario Forlivesi, talento scomparso a 18 anni, fino ai momenti simbolo della Roma di Mourinho, Tirana, Budapest e De Rossi. Un viaggio emozionale che prova a rispondere alla domanda eterna dei tifosi: “Dimmi cos’è?”.

L’autore e il suo legame con la Roma

Cagnucci, poeta giallorosso e Direttore Editoriale de Il Romanista, ha firmato otto libri, tra cui “Dimmi cos’è” per i 90 anni della Roma.

L’appuntamento è fissato per il 1° febbraio al Museo Mug, per un incontro imperdibile per i romanisti.