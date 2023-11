Latina, Palazzetto dello Sport a rischio: disposta la nuova chiusura

Chiude nuovamente il Palazzetto dello sport di via dei Mille a Latina, perché i plinti sono ammalorati. Lo ha comunicato nel primo pomeriggio l’ufficio stampa del Comune di Latina, che ha condensato in una nota un problema di staticità constatato a seguito di una verifica tecnica: “Il professionista incaricato di redigere il certificato di idoneità della palestra del Palazzetto di via dei Mille ha registrato gravi criticità nel piano interrato, in corrispondenza del blocco spogliatoi, e nel pomeriggio di ieri, venerdì 24 novembre, ha formalmente comunicato all’amministrazione comunale che le criticità riscontrate consistono in un forte ammaloramento delle strutture statiche“. I plinti di fondazione risultano ammalorati dagli anni della struttura, chiusa in via “temporanea”. Ma i tempi si prevedono lunghi per la messa in sicurezza del Palazzetto, oggetto nei mesi di luglio e agosto di lavori di adeguamento alla normativa. Una disposizione già contenuta in un provvedimento del commissario prefettizio, a decorrere da giugno, ma si è arrivati ad una proroga dell’inizio dei lavori, per consentire lo svolgimento dei saggi di fine anno di molte società sportive. Serviva comunque una soluzione radicale, per evitare ogni volta che i primi cittadini firmassero in deroga, assumendosi la responsabilità per la sicurezza pubblica durante gli eventi sportivi.

I problemi risolti in estate appaiono però di poco conto rispetto a quelli constatati nella giornata di ieri. La nota conclusiva sa di auspicio: “L’amministrazione è già attivata per individuare le soluzioni che potranno consentire di superare il momentaneo impedimento dell’uso della struttura“. Cambia drasticamente la programmazione stagionale per la Benacquista Assicurazione Latina Basket e l’Academy Latina, impegnati nei campionati nazionali e le altre società sportive, che utilizzano l’impianto. Piscina comunale compresa.