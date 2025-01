Latina, palazzetto in via Nascosa: Valletta: “Occasione di rilancio per la città”

Primo passo importante verso la realizzazione di un nuovo palazzetto dello sport in via Nascosa. La commissione urbanistica, presieduta da Roberto Belvisi, ha avviato l’esame del progetto presentato dalla famiglia Benacquista. Sul tema è intervenuto Vincenzo Valletta, Vincenzo Valletta, segretario comunale e capogruppo della Lega, che ha commentato: “La realizzazione di un nuovo palazzetto rappresenta un’occasione importante per rilanciare la città e il settore sportivo, risolvendo un problema lasciato per anni senza interventi strutturali o manutenzione. Ringrazio il presidente Belvisi per la sensibilità dimostrata e l’assessore Antonio Cosentino per aver condiviso il progetto, dimostrando un atteggiamento propositivo”.

Iter autorizzativo in corso

Il presidente Belvisi ha annunciato che il dirigente comunale Vicaro incontrerà nei prossimi giorni la Regione per definire il percorso autorizzativo. Valletta ha aggiunto: “Sarà un iter lungo ma necessario per riportare Latina al centro del panorama sportivo e diventare un riferimento per squadre e società”.

Appello all’unità

Valletta ha ricordato i risultati già ottenuti dall’Amministrazione: “Abbiamo riaperto la piscina comunale scoperta con copertura pressostatica removibile, i lavori per il palazzetto coperto termineranno nel 2026 e sono state avviate opere di puntellamento sotto il blocco spogliatoi”.

“Serve lavorare insieme, mettendo da parte divergenze politiche, per dare risposte concrete alle società sportive e ai cittadini. Lo sport è benessere, prevenzione, inclusione sociale e sviluppo economico. La Lega è pronta a rafforzare il dialogo istituzionale e a sostenere l’iter progettuale”.