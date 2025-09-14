Latina, palazzi “Arlecchino”: arrestati tre giovani con droga e proiettili

Durante la notte di terrore vissuta ai palazzi “Arlecchino”, non è passato inosservato, alle forze dell’ordine, il comportamento di tre giovani a bordo di un SUV.

I tre – una ragazza di 17 anni, un ragazzo di 18 e uno di 25 – che si stavano avvicinando verso i luoghi al setaccio da parte della Polizia per via dell’esplosione di una molotov all’interno dell’androne di un palazzo, hanno improvvisamente rallentato e hanno attirato, dunque, l’attenzione delle pattuglie ivi presenti.

Una volta fermati, gli agenti si sono resi conto del forte odore di hashish proveniente dalla vettura e, nonostante il bagagliaio risultasse vuoto, sollevato il pianale sono stati rinvenuti diversi panetti di droga confezionata dal peso di più di 1 chilo.

Estese le perquisizioni alle abitazioni dei giovani, sono stati rinvenuti alcuni proiettili, altra droga e pezzi di auto rubati. I tre sono stati quindi arrestati e condotti presso il carcere di Latina.