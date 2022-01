Latina, “palazzoni”: domato incendio nella notte

Un incendio ha coinvolto questa notte i cosiddetti “palazzoni” di Latina in via Pier Luigi Nervi, zona Q4.

La struttura interessata è una costruzione esterna alle abitazioni del lotto 46, realizzata negli anni dai residenti ed utilizzata come un piccolo luogo di incontro comune. All’interno tavoli, sedie, frigorifero ed il necessario per una frequentazione quotidiana.

Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati per domare l’incendio della baracca. In corso le indagini per capire la causa, che se si presume possa essere dovuta ad un corto circuito.