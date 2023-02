Latina, palestra per anziani dedicata a Aldo Pastore

È stata una cerimonia bella e commovente, quella che ha ricordato Aldo Pastore, storico presidente del luogo di aggregazione più importante e qualificato della città.

L’incontro è iniziato con la proiezione della video intervista realizzata per conto di un’iniziativa del Comune di Latina, dell’Assessorato ai Servizi Sociali e con l’associazione Banca del Tempo – TempoAmico nell’ambito del progetto “Lo spazio della memoria” e dell’incontro intergenerazionale il 15 febbraio del 2017, in occasione degli 80 anni di Aldo Pastore.

Fausto Bonifacio, presidente del Centro socio-culturale anziani “Vittorio Veneto” di Latina, afferma:

“La mia è una eredità scomoda arrivare dopo una presenza così carismatica come quella di Aldo è molto difficile, dal 1995 ad oggi il Centro ne ha fatta di strada, ora nel 2023, i tempi sono diversi e sono anche cambiati gli “anziani”, sarà un lavoro duro, ma che avevamo già previsto proprio con Aldo».

La targa d’intitolazione della palestra è stata letta in sala prima della messa in posa, e il presidente prosegue:

“parlando con Aldo nell’ultimo periodo aveva espresso il desiderio che gli fosse intitolata la palestra, ma mai avrei pensato di dover essere io ad avere il compito di farlo”.

Seduta in prima fila la famiglia di Aldo Pastore e la moglie Teresa, visibilmente commossa. Fra gli amici a ricordarlo Don Giordano Pisanelli direttore dell’Ufficio per la pastorale della terza età della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno.

Don Giordano commenta:

“Aldo aveva una grande passione per i bambini e i ragazzi, credeva che il Centro dovesse essere per tutti un’occasione d’incontro un luogo dove la memoria si trasmette e consente a tanti bambini e ragazzi, che non hanno più i loro nonni di “adottarne” qualcuno per conoscere e amare le proprie radici”.

Sulla targa una citazione di Cicerone “La memoria è tesoro e custode di tutte le cose”. Poi una dedica del Centro “Aldo, la tua energia e il tuo entusiasmo continueranno ad alimentare il tuo ricordo, in questo luogo che ti è stato tanto caro. La palestra Aldo Pastore sarà testimonianza del tuo passaggio. Il Centro socio-culturale anziani ‘Vittorio Veneto’ di Latina non ti dimenticherà mai, ciao Aldo!”.