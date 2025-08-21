Latina, palestre scolastiche: in arrivo i lavori di manutenzione degli impianti

Sono otto le palestre delle scuole comunali di Latina che saranno presto interessate da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il dipartimento Manutenzioni ha affidato alla società “PA Ingegneria srl” di Aprilia il servizio di progettazione.

“Gli interventi di manutenzione, per un importo complessivo di circa 145mila euro, saranno effettuati – ha spiegato l’assessore allo Sport della città di Latina, Andrea Chiarato – in base alle priorità scaturite da una dettagliata ricognizione dei fabbisogni e dello stato di fatto delle strutture destinate alle attività sportive all’interno delle scuole. Dopo ripetuti sopralluoghi, si è deciso di procedere nelle palestre dei plessi di via Fossetto a Borgo Montello, di via Sallustio a Borgo Carso, di piazzale Einstein a Borgo Podgora, nell’area sportiva della scuola infanzia/primaria di Tor Tre Ponti, e ancora nelle palestre dei plessi scolastici di via degli Anemoni a Latina Scalo, di via Botticelli (Volta), di via Amaseno (Corradini) e di via Fattori (Rodari)”.

Gli interventi in programma prevedono la rimozione di vecchie lampade e l’istallazione di impianti di illuminazione Led, la revisione delle uscite di emergenza e dei sistemi antincendio, la riparazione o sostituzione degli infissi danneggiati, la manutenzione degli impianti di riscaldamento / condizionamento ed elettrici, opere edili su pareti esterne e pavimentazioni (pulizia, intonaci, tinteggiatura, elementi raccolta acque meteoriche), opere edili e impiantistiche su blocco bagni e spogliatoi, sostituzione di attrezzature sportive.

“L’educazione fisica a scuola – ha aggiunto l’assessore alla Pubblica istruzione Francesca Tesone – contribuisce a migliorare la forma fisica e la salute degli alunni. Svolgere attività fisica in età scolastica aiuta a comprenderne l’importanza anche nel tempo con ripercussioni positive per tutta la vita. Inoltre, l’educazione fisica a scuola fornisce conoscenze e competenze trasferibili, come il lavoro in team, il comportamento leale, il rispetto, la consapevolezza del corpo e a livello sociale oltre a favorire la comprensione generale delle ‘regole del gioco’, che gli studenti possono immediatamente sfruttare anche per le altre materie scolastiche e nella vita”.