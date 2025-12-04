Latina, Parco di via Roccagorga: consegnate le chiavi ai gestori

Il sindaco Matilde Celentano ha consegnato al nuovo gestore le chiavi del parco di via Roccagorga, riqualificato con il progetto Upper per i parchi produttivi urbani per lo sviluppo di tecnologie e servizi connessi a soluzioni basate sulla natura.

“Finalmente – afferma il sindaco Matilde Celentano – il parco di via Roccagorga è pronto a iniziare la sua nuova vita. La natura fortemente innovativa del progetto ha richiesto un percorso complesso per individuare un soggetto capace di sviluppare tutte le attività previste, ma oggi possiamo restituire alla città uno spazio pienamente fruibile e ricco di potenzialità. Sarà un parco realmente produttivo e innovativo, con una forte vocazione sociale. Situato in un’area strategica, caratterizzata dalla presenza di numerose scuole, del mercato settimanale e della Curia vescovile, il parco offrirà nuovi spazi di socialità e condivisione intergenerazionale, favorendo momenti di incontro, inclusione e partecipazione attiva tra i residenti. Un luogo pensato per tutta la comunità e che rappresenta un unicum nel suo genere, un modello innovativo che introduce funzioni e servizi mai sperimentati prima in città. Come promesso, una volta concluso l’iter formale, il parco di via Roccagorga sarà intitolato a Jean-Luc Krautsieder, il giovane di Latina scomparso in Francia nel settembre 2023 a seguito delle gravissime conseguenze dell’aggressione subita quattro anni prima. Un gesto di memoria e di impegno civile che accompagnerà la rinascita di questo spazio urbano che ho confermato alla mamma di Jean-Luc presente oggi alla consegna delle chiavi”.

“È stata tentata una prima consultazione di mercato – entra nel dettaglio l’assessore al Patrimonio Ada Nasti – che non ha dato esito positivo perché le proposte pervenute non erano in grado di rispondere a tutte le necessità che la gestione di un parco produttivo richiede. Per questo, anche attraverso la consulenza di un agronomo, è stata avviata una gara aperta per individuare un soggetto idoneo. Si è pervenuti all’aggiudicazione e sottoscrizione del contratto con La Flan Gest Srl che si occuperà di una serie di servizi: apertura e chiusura del parco, manutenzione ordinaria e straordinaria, sistemazione del terreno, del laghetto e dell’impianto di irrigazione, acquisto, installazione e coltivazione di piante autoctone e ombreggianti adatte alla depurazione dell’area e del suolo, vendita delle piante e installazione di nuove piante al posto di quelle vendute nonché organizzazione di corsi di formazione e di laboratori didattici. Infine, sono previste attività formative e ricreative di inclusione sociale, di riqualificazione e messa in funzione del chiosco bar con relativa area di ristoro e verranno organizzate attività in grado di rendere il parco un luogo aggregativo attraverso attività formative, ricreative e sociali a favore di giovani, scuole, disabili, anziani. La concessione avrà una durata di 20 anni durante la quale il concessionario, oltre a farsi carico di tutte le attività previste, verserà al Comune un canone annuo di 5.823 euro”.

“Con la consegna ufficiale delle chiavi, il parco di via Roccagorga entra finalmente in funzione e viene restituito alla città nella sua nuova veste – conclude il vicesindaco Massimiliano Carnevale, con delega ai Lavori pubblici –. L’area è il risultato della completa riqualificazione della precedente zona verde, un intervento realizzato grazie al progetto Upper finanziato con le risorse del Fondo europeo per lo sviluppo regionale. È stato un finanziamento recuperato in extremis, che abbiamo potuto portare a compimento grazie alla determinazione dell’amministrazione appena insediata e al lavoro costante degli uffici coinvolti in un iter complesso. Oggi riconsegniamo alla cittadinanza uno spazio pensato secondo i più recenti concept urbani, completamente rinnovato, sicuro e dotato di servizi innovativi. Il parco, per la sua posizione strategica nel quartiere R6, diventa un nuovo punto di riferimento per persone di tutte le età, un luogo finalmente fruibile e aperto alla comunità”.