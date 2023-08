Latina, Parco Falcone e Borsellino: campo da tennis affidato in concessione

Il campo da tennis all’interno del parco Falcone e Borsellino di Latina, dopo una riunione di giunta, è stato stabilito che il dirigente del servizio Patrimonio, Edilizia pubblica e Esproprio, in capo al quale ricade la gestione degli impianti sportivi, attivi la procedura pubblica per l’affidamento.

In merito alla gestione del campo da tennis, l’assessore Chiarato dichiara che: “Alcune indicazioni stabilite con la determina del 2022 non sono perfettamente in linea con l’indirizzo di governo di questa amministrazione e, per questo, abbiamo ritenuto necessario intervenire per modificarle in parte. Il nostro atto di indirizzo per l’affidamento prevede che la durata della concessione sia di 20 e non di 15 anni, al fine di assicurare alla collettività un impianto sportivo adeguato attraverso un miglioramento strutturale dell’impianto stesso. Inoltre, le giornate in forma gratuita da riservare all’amministrazione comunale erano 10, ma tale numero non è sufficiente a programmare manifestazioni ed eventi di promozione sportiva che intendiamo organizzare per rilanciare lo sport. Abbiamo, dunque, ritenuto più adeguato ed in linea con le politiche di promozione sportiva optare per un numero più adeguato: 20 giornate all’anno. Infine, riteniamo che i campi da tennis debbano mantenere la loro destinazione in quanto l’impianto sportivo del parco Falcone e Borsellino è l’unico per la pratica del tennis all’interno del centro della città, diversamente da altre discipline che vantano la presenza di numerosi impianti dove praticare attività sportiva”.