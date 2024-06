Latina, Parco San Marco: affidato il bar dell’area attrezzata

La notizia sulla stipula del contratto con la Coco Bar srl per la gestione dell’area verde attrezzata e dell’annesso chiosco-bar all’interno del Parco San Marco è arrivata dall’assessore Ada Nasti, con delega al Patrimonio, che ha ricostruito tutti i passaggi che hanno riguardato la procedura di assegnazione, avviata dal Comune di Latina con determinazione dirigenziale del 21 aprile dello scorso anno. “Una procedura complessa – ha commentato l’assessore Nasti – passata per una gara andata deserta e una seconda che ha visto un primo esito e successivamente un diverso riscontro a seguito di soccorso istruttorio”.

La procedura iniziale di aprile 2023 e successivo avviso pubblico, sono pervenute nei termini previsti le manifestazioni di interesse da parte di tre operatori economici. “Gli Uffici, in data 31 ottobre 2023, hanno provveduto a notificare ai richiedenti la lettera di invito per la presentazione della migliore offerta per l’affidamento, da presentare entro e non oltre il 30 novembre 2023. Ma alla stessa data non è pervenuta alcuna offerta, e pertanto la procedura è andata deserta”, ha precisato l’assessore Nasti.

Dunque, il Comune ha attivato una nuova procedura il 28 dicembre 2023 che si è conclusa il 28 gennaio con l’acquisizione di tre offerte da parte di altrettanti operatori economici.

“Con determinazione dirigenziale dell’ 8 marzo 2024 – ha precisato l’assessore Nasti – sono stati approvati i verbali di gara, dando atto che il seggio di gara ha proposto quale aggiudicataria provvisoria la Ag Plant Srl per aver ottenuto il maggior punteggio. Tuttavia, la concorrente Coco Bar srl ha chiesto l’attivazione del soccorso istruttorio. Tale istanza, ai sensi dell’articolo 101 del decreto legislativo 36/2023, è stata accolta il 25 marzo 2024 e la ditta ha provveduto ad integrare la documentazione mancante con successiva nota del 27 marzo 2024”.

Ed è a questo punto che le cose sono cambiate: “Il seggio di gara ha trasmesso un altro verbale e proposto quale migliore offerta quella della Coco Bar Srl. Arriviamo quindi al 14 aprile 2024, un anno dall’avvio della procedura, con una nuova determinazione dirigenziale di approvazione del nuovo verbale e successiva determinazione del 23 maggio 2024 per la disposizione, stante l’esito favorevole delle verifiche sull’autocertificazione, dell’aggiudicazione, immediatamente efficace, alla ditta Coco Bar Srl a cui è arrivata la notifica il 31 maggio 2024”.

“Verificata ad oggi la completezza della documentazione richiesta in data odierna – ha concluso l’assessore Nasti – si sta provvedendo alla stipula del contratto che avverrà domani pomeriggio. Fino ad oggi l’area è stata gestita in forza di un Patto di collaborazione per apertura e chiusura dell’area giostre e dell’area sgambamento cani”.