Latina pareggia a Altamura, il punto è prezioso: decisivo Crecco nel finale

Il Latina conquista un punto prezioso in casa dell’Altamura dell’ex tecnico Di Donato, dopo una gara combattuta che ha visto le due squadre confrontarsi a viso aperto. Il Latina arriva alla gara dopo una sconfitta pesante contro il Giugliano e un buon pareggio interno contro il Benevento. L’incontro si è rivelato equilibrato, con entrambe le formazioni impegnate a fare valere il proprio gioco e a cercare di imporsi. Alla fine la gara termina in parità, il Latina sale a quota 31 punti in classifica, portando a casa un punto fondamentale contro una formazione ben organizzata come quella pugliese.

La cronaca della gara

Ci prova la formazione di casa nei primi minuti di gioco ma gli uomini di Boscaglia sono bravi a gestire. La prima chance importante è al 21′, quando per il Latina quando Mastroianni colpisce il palo interno dopo una bella azione. Nonostante le occasioni, il primo tempo si chiude senza reti.

Nel secondo tempo, l’Altamura passa in vantaggio al 54′ con Leonetti, che sfrutta un cross dell’ex De Santis ed insacca la rete. Al 70′, il Latina ha una grande occasione con Ekuban che rovescia sigla il pari, ma il gol viene annullato per una presunta carica sul portiere. Passano 7 minuti ed è ancora pericoloso il Latina con Improta che colpisce la traversa dopo un bel tiro da fuori. Al 93′, su punizione battuta da Ndoj, Crecco devia in rete, regalando il pareggio al Latina. Un gol decisivo per un punto importante nella lotta salvezza.

Uno sguardo al futuro

Questo pareggio, seppur faticoso, è importante per il Latina, che ora si prepara a una serie di sfide importanti quanto difficile. La squadra affronterà Catania, Monopoli e Juve Next Gen nell’arco di otto giorni, tre incontri fondamentali per la classifica, in cui i nerazzurri dovranno fare punti per allontanarsi dalla zona più calda. Un occhio sempre attento va alla “situazione escluse” ma anche e soprattutto alla Casertana, principale rivale nella lotta per la permanenza in categoria.

Altamura 1 – 1 Latina Calcio 1932

Altamura (4-3-2-1): Viola, Dipinto, Gianfornina (46’ D’Amico), Rolando, Grande, Silletti, Ortisi (46’ Manè), Leonetti (86’ Palermo), De Santis, Simone, Rizzo. A disposizione: Spina, Andreoli, Onofrietti, Dibenedetto, Franco, Lagonigro. Allenatore: Di Donato.

Latina Calcio 1932 (3-5-2): Zacchi, Vona E., Rapisarda, Mastroianni (76’ Bocic), Riccardi (76’ Zuppel), Marenco, Gatto (86’ Ndoj), Petermann (86’ Di Livio), Motolese (67’ Crecco), Ekuban, Improta. A disposizione: Pannozzo, Civello, Ercolano, Ciko, Berman, Cittadino, Saccani, Segat, Scravaglieri. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro dell’incontro: Antonio Liotta di Castellammare di Stabia.

Assistenti: Emanuele Bracaccini di Macerata e Stefano Peletti di Crema.

Quarto uomo: Fabrizio Ramondino di Palermo.

Marcatori: 54’ Leonetti (A), 90 + 4 Crecco (L)

Ammoniti: 6’ Gatto (L), 58’ De Santis (A), 62’ Rolando (A),

Recuperi: 2’ pt. 4’ st.

Angoli: Altamura 3 Latina Calcio 1932 3